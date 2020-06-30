Внести правки и доделать сайт Wordpress

Необходимо сделать натяжку скачанного шаблона на WordPress.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести правки на сайт и доделать его по дизайнерскому шаблону, настроить функционал.
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