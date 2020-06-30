Внести правки и доделать сайт Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок220 просмотров
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Нужно внести правки на сайт и доделать его по дизайнерскому шаблону, настроить функционал.

WordPress
4 года назад
romus1989
34 годаЭстония
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
peretc001
Игорь 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$17
1 день
Нормально
Все отлично