peretc001

Игорь peretc001

 
39 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка, веб-разработка, сайты под ключ

Привет, друзья!

Меня зовут Красовский Игорь, я из Краснодара.

Занимаюсь версткой, front и back разработкой, активно развиваюсь в этих направлениях.

Навыки: HTML5, SASS, CSS, JS, PHP, MySQL

1с битрикс, WP + WooCommerce, Vue.js

Контакты:

Telegram: peretc001

E-mail: [email protected]

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Сайт krasovsky23.ru

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSWooCommerceБитриксSASSVue.js1С-Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
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Отзывы заказчиков
mark-klimov
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$155
10 баллов
2 года назад
Собрать проект на WP + API
Все хорошо.
Интересный проект, адекватный заказчик, приятно было поработать. Рекомедую!
Ответный отзыв
romus1989
34 годаЭстония
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$17
8 баллов
4 года назад
Внести правки и доделать сайт Wordpress
Нормально
Все отлично
Ответный отзыв
Boris_Preo
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$31
10 баллов
4 года назад
Максимально оперативно внести правки на сайт Wordpress
Все хорошо, задачу закрыли, спасибо!)
Приятно было поработать. Спасибо за заказ! Рекомендую!
Ответный отзыв
PSHKN
Антон 
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$222
9 баллов
4 года назад
Разработка бекенд части сайта
Проект сделан хорошо, качественно. Исполнитель всегда на связи. Рекомендую
Отличный заказчик, все задачи разъяснил, быстро реагировал на вопросы, оплачивал во время. Рекомендую!
Ответный отзыв
goodleon69
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Сверстать главную страницу сайта
Все нормально! Цена адекватная, сроки реальные, качество хорошее.
Задача ясна, оплата вовремя, благодарю за заказ! Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$14/час
от $14от 1 часа
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
$14/час
от $14от 1 часа
нет рейтинга