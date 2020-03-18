Верстка, веб-разработка, сайты под ключ

Привет, друзья!

Меня зовут Красовский Игорь, я из Краснодара.

Занимаюсь версткой, front и back разработкой, активно развиваюсь в этих направлениях.

Навыки: HTML5, SASS, CSS, JS, PHP, MySQL

1с битрикс, WP + WooCommerce, Vue.js

Контакты:

Telegram: peretc001

E-mail: [email protected]

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Сайт krasovsky23.ru