Верстка, веб-разработка, сайты под ключ
Привет, друзья!
Меня зовут Красовский Игорь, я из Краснодара.
Занимаюсь версткой, front и back разработкой, активно развиваюсь в этих направлениях.
Навыки: HTML5, SASS, CSS, JS, PHP, MySQL
1с битрикс, WP + WooCommerce, Vue.js
Контакты:
Telegram: peretc001
E-mail: [email protected]
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Сайт krasovsky23.ru
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$160
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
3
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Портфолио
- Адаптивное расписание для фитнес центра -Плагин WP152 просмотра
- Расчет доставки по / за МКАД API Яндекс Карт + WP169 просмотров
- Форма лидогенерации на Vue.js186 просмотров
- Сайт каталог на Wordpress150 просмотров
- Дизайн, Верстка, Wordpress128 просмотров
- Дизайн + Верстка Landing page97 просмотров
- Дизайн + верстка86 просмотров
- Верстка главной107 просмотров
- Разработать дизайн главной страницы для автошколы96 просмотров
- Верстка, натяжка на WP и визуальная админка148 просмотров
- Верстка личного кабинета130 просмотров
- Строительный сайт под ключ Wordpress107 просмотров
Отзывы заказчиков
$155
10 баллов
2 года назад
Все хорошо.
Ответный отзыв
Интересный проект, адекватный заказчик, приятно было поработать. Рекомедую!
$17
8 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Все отлично
$31
10 баллов
4 года назад
Все хорошо, задачу закрыли, спасибо!)
Ответный отзыв
Приятно было поработать. Спасибо за заказ! Рекомендую!
$222
9 баллов
4 года назад
Проект сделан хорошо, качественно. Исполнитель всегда на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все задачи разъяснил, быстро реагировал на вопросы, оплачивал во время. Рекомендую!
$30
10 баллов
5 лет назад
Все нормально! Цена адекватная, сроки реальные, качество хорошее.
Ответный отзыв
Задача ясна, оплата вовремя, благодарю за заказ! Рекомендую!
HTML-верстка
3 отзыва
$14/час
от $14от 1 часа
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
$14/час
от $14от 1 часа
нет рейтинга