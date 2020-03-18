Разработка бекенд части сайта

Дописать новый функционал и отредактировать старый для админки Мелдониум на лендинг с сохранением всех основных функций, не затронутых в ТЗ. (основной функционал на vue.js прогнали через обусфактор). Сделать ТЗ до 9 марта (не включительно) Основная задача: дописать админку для лендинга ...
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Бек енд часть, админка для автономного редактирования всех разделов, мультязычность, плагины, оптимизация сайта
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