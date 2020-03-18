Разработка бекенд части сайта

$218
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок354 просмотра
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Бек енд часть, админка для автономного редактирования всех разделов, мультязычность, плагины, оптимизация сайта 

4 года назад
PSHKN
Антон 
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
peretc001
Игорь 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$222
6 дней
Проект сделан хорошо, качественно. Исполнитель всегда на связи. Рекомендую
Отличный заказчик, все задачи разъяснил, быстро реагировал на вопросы, оплачивал во время. Рекомендую!
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