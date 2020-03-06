WordPress изменение изображений в категориях

Интернет Магазин на WordPress +Woocommerce

Есть 2 главные категории Он и Она, и в каждой ещё подкатегории.

Нужно сделать плагином доработку:

Если товар находится сразу в 2х подкатегориях пунктов Он, Она, то возможность загрузки разных картинок и галерей, отдельно на категорию Он и отдельно на Она.

У нас много товаров унисекс, но надо чтобы отображались разные картинки в зависимости от того, в какой категории смотрят товары. И картинки в зависимости от категории будут отображаться либо с женщинами либо мужчинами.

Если в меню перешли на пункт Она,

То в каталоге, к ссылкам на товары в get переменной к ссылке должна добавится параметр, означающий с какой (м или ж) категории перешли. Это надо чтобы при переходе на сам товар потом, и копировании ссылки человеком, тот кому отправилась ссылка, изображения товара были с фотками, которые видел тот человек.

И в рекомендованных товарах (в карточке товара) также должны отображаться у унисекс товаров фотографии в зависимости от того в какой категории.

Возможна работа по БС.

Также на карту или на электронные деньги.