WordPress изменение изображений в категориях

- полетели стили некоторых страниц, нужно восстановить - почистить кеш от залогиненого пользователя - восстановить работу с акциями-банерами через админку - восстановить раздел с вакансиями бекап сайта есть. детальный таск отправлен в сообщения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет Магазин на WordPress +Woocommerce
Есть 2 главные категории Он и Она, и в каждой ещё подкатегории.
Нужно сделать плагином доработку:
Если товар находится сразу в 2х подкатегориях пунктов Он, Она, то возможность загрузки разных картинок и галерей, отдельно на категорию Он и отдельно на Она.
У нас много товаров унисекс, но надо чтобы отображались разные картинки в зависимости от того, в какой категории смотрят товары. И картинки в зависимости от категории будут отображаться либо с женщинами либо мужчинами.
Если в меню перешли на пункт Она,
То в каталоге, к ссылкам на товары в get переменной к ссылке должна добавится параметр, означающий с какой (м или ж) категории перешли. Это надо чтобы при переходе на сам товар потом, и копировании ссылки человеком, тот кому отправилась ссылка, изображения товара были с фотками, которые видел тот человек.
И в рекомендованных товарах (в карточке товара) также должны отображаться у унисекс товаров фотографии в зависимости от того в какой категории.
Возможна работа по БС.
Также на карту или на электронные деньги.
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