Поменять слайдер

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок177 просмотров
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На рабочем сайте WP, поменять старый на уже готовый свёрстанный слайдер

4 года назад
Igor_X
Игорь 
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад