Внести формы в битрикс 24

Сейчас на сайте слишком "простой" дизайн. Нужно установить нормальную тему (может быть у вас есть платная), чтобы сайт выглядел "престижно".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить формы обратной связи с сайта на WP http://журнал-подиатрия.рф (9 однотипных форм) в битрикс 24
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