Внести формы в битрикс 24

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка211 просмотров
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Необходимо добавить формы обратной связи с сайта на WP http://журнал-подиатрия.рф (9 однотипных форм) в битрикс 24

4 года назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
WMZ
Отличный исполнитель! Справился с задачей быстро и легко, рекомендую всем!
Отличный заказчик! Четкая задача и оплата в срок!