Поставить новую тему на сайт вп и уникализировать ее

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок894 просмотра
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Сейчас на сайте слишком "простой" дизайн. Нужно установить нормальную тему (может быть у вас есть платная), чтобы сайт выглядел "престижно".

4 года назад
drive8
Андрей 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад