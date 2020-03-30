Сейчас на сайте слишком "простой" дизайн. Нужно установить нормальную тему (может быть у вас есть платная), чтобы сайт выглядел "престижно".
Системы управления (CMS)11 заявок
Закрыт
4 года назад
Сейчас на сайте слишком "простой" дизайн. Нужно установить нормальную тему (может быть у вас есть платная), чтобы сайт выглядел "престижно".
Напишите в каких темах реально разбираетесь. Рерайт самый обычный - берете готовую новость и переписываете своими словами. Бюджет небольшой, так как переписывать просто переписывать новости несложно. Никакого сео и т.п. не требуется.
Суть такая. На сайте "слишком простой" шаблон (дизайн). Мне нужно его уникализировать, чтобы он смотрелся лучше. Или установить другой шаблон и уникализировать его. Ничего сверхъестественного - сделать уникальную шапку, поменять цвета и т.п.! Бюджет небольшой. Жду ...