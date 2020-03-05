Перенос контента со старого сайта на новый со сменой CMS

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки222 просмотра
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Сайт http://62tonirovka.ru/ сейчас на CMS UMI. Контент этого сайта (21 страница) необходимо перенести на шаблон http://74tonirovka.ru/ (wp).

Перенос контента включает:

-распределение текста по блокам (структура страниц изменилась)

-перенос фото контента (проверить сразу же сжаты ли картинки, если нет то сжать)

-перенос тегов и метатегов

-написание небольших описаниq страницы (http://prntscr.com/rbu46l)

4 года назад
mediamax
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад