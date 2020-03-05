Доработать выгрузку для опенкарт. Техническое задание вышлю по запросу.
Перенос контента со старого сайта на новый со сменой CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://62tonirovka.ru/ сейчас на CMS UMI. Контент этого сайта (21 страница) необходимо перенести на шаблон http://74tonirovka.ru/ (wp).
Перенос контента включает:
-распределение текста по блокам (структура страниц изменилась)
-перенос фото контента (проверить сразу же сжаты ли картинки, если нет то сжать)
-перенос тегов и метатегов
-написание небольших описаниq страницы (http://prntscr.com/rbu46l)
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