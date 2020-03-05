Оптимизация скорости работы сайта на WP

Есть сайт с билетами на концерты. Этот сайт даст доступ к своему API, после чего нужно настроить работу с их API. Сам сайт будет работать на Wordpress, шаблон уже имеется, нужен только человек, который все ...
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Существует сейчас сайт, на WP 5.3.2.
Требуется исправить основные ошибки при тестировании скорости загрузки и работы.
Результаты теста и рекомендации:
https://gtmetrix.com/reports/gk-es.ru/TuUlQa2Q
Основная задача - исправить все пункты, которые F,E,D,C
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