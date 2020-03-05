Оптимизация скорости работы сайта на WP

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок219 просмотров
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Существует сейчас сайт, на WP 5.3.2.

Требуется исправить основные ошибки при тестировании скорости загрузки и работы.

Результаты теста и рекомендации:

https://gtmetrix.com/reports/gk-es.ru/TuUlQa2Q

Основная задача - исправить все пункты, которые F,E,D,C

4 года назад
Helpery
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
2 года назад