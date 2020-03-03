Небольшая доработка темы Wordpress

Имеется сайт https://clck.ru/MLiGG под управлением CMS Wordpress. На сайте установлена тема с функционалом вопросов и ответов.

Собственно сама задача:

Имеется такая форма добавление вопросов на сайт - http://prntscr.com/razdmh. У этой формы есть возможность выбора тегов - http://prntscr.com/raze5s , хотим реализовать возможность подгрузки существующих тегов при наборе фразы в поле. Пример работы - https://qaengine.enginethemes.com/ - http://prntscr.com/razjzg.

Также под полем тегов есть такая строка - http://prntscr.com/razkeb, хотим вывести туда самые часто используемые теги, при нажатии на нужную она появляется в поле тегов.

В итоге:

1. Подгрузка тегов при наборе слова.

2. Вывод самых часто используемых под полем тегов.