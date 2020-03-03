Небольшая доработка темы Wordpress

Необходимо интегрировать верстку на cms. Бюджет, сроки и cms укажите в заявке. Примеры свёрстанных страниц: [url=http://masterkonditer.com/]http://masterkonditer.com/ http://masterkonditer.com/catalog.html[/url] [url=http://masterkonditer.com/product.html]http://masterkonditer.com/product.html[/url] [url=http://masterkonditer.com/basket.html]http://masterkonditer.com/basket.html[/url]
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Имеется сайт https://clck.ru/MLiGG под управлением CMS Wordpress. На сайте установлена тема с функционалом вопросов и ответов.
Собственно сама задача:
Имеется такая форма добавление вопросов на сайт - http://prntscr.com/razdmh. У этой формы есть возможность выбора тегов - http://prntscr.com/raze5s , хотим реализовать возможность подгрузки существующих тегов при наборе фразы в поле. Пример работы - https://qaengine.enginethemes.com/ - http://prntscr.com/razjzg.
Также под полем тегов есть такая строка - http://prntscr.com/razkeb, хотим вывести туда самые часто используемые теги, при нажатии на нужную она появляется в поле тегов.
В итоге:
1. Подгрузка тегов при наборе слова.
2. Вывод самых часто используемых под полем тегов.
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