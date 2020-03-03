Перевести сайт на HostCMS на протокол https

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок316 просмотров
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Есть сайт на HostCMS версия 6.1.8 редакция малый бизнес.

Его нужно перевести на протокол https

Сам сертификат бесплатно предоставляется хостером.

Нужно просто сделать все необходимый настройки.

Бюджет ограничен. Пишите цену, хотя бы примерно.

4 года назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад