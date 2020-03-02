Нужно доработать сайт на WP . Один исполнитель взялся и не смог довести дело до конца, пропав.

Есть дизайн который требует доведения до нормального состояния.

А также требуется полностью сделать программную часть.

По предоплате не работаю. Так как опыт с данным сайтом показал печальные результаты в плане работы по предоплате.