Партнерский раздел.CMS Битрикс.

Всё укажу при выборе исполнителя. Нужно поработать с базой данной данной cms. Скину исполнителю ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать партнерский раздел согласно ТЗ. CMS Битрикс.
Оплата приват24 или яндекс деньги. При подаче заявки указывайте стоимость часа работы.
Опыт работы с битриксом не менее 3-х лет.
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