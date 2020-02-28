Настройка корзины WooCommerce на WordPress

Добрый день. Необходимо доработать плагин интеграции сайтов на joomla (Joomshopping, Virtuemart) с сервисом emailtools.ru: 1) добавить два новых трека 2) исправить ошибки, которые выдаёт JED Checker Ошибки и трекеры в https://docs.google.com/document/d/1ASdHjgI7MX4mMQQdTmLpXNAVHESsXwtCkYW-xHJKL-c/edit?usp=sharing Текущий плагин в прикреплении, он добавляет первые 6 пунктов из общего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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