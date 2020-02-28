Верстка, установка на WP, настройка

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок360 просмотров
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Здравствуйте, интересует верстка сайта и установка на WP, хотел обсудить стоимость,

сроки и возможности.

  • Сейчас есть сайт-лендинг на самописной админкеpisarev-avto.ru , все функции там сейчас практически есть, но я хочу переделать сайт на многостраничный, перенести на wp
  • Отправка заявок на почту, телеграм и в амоцрм
  • Максимально подробная информация об отправителе,которую можно узнать (откуда с какой страницы пришел, ip адрес и его расположение и тд)
  • Возможность блокировки посетителя по ip адресу и по сессии (вроде так, покажу как это сейчас реализовано)
  • Установка и грамотная настройка seo плагинов, а также ваши рекомендации по другим полезным плагинам wp и их настройка
  • Все страницы на сайте предполагаю сделать "страницами", а записи-статьи (там есть страница как каталог статей - сами статьи будем потом добавлять типа как новости) - "записями" для

    удобства

Ориентируюсь на бюджет около 200$.
4 года назад
Alek001
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад