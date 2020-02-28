Верстка, установка на WP, настройка

Добрый день. Необходимо доработать плагин интеграции сайтов на joomla (Joomshopping, Virtuemart) с сервисом emailtools.ru: 1) добавить два новых трека 2) исправить ошибки, которые выдаёт JED Checker Ошибки и трекеры в https://docs.google.com/document/d/1ASdHjgI7MX4mMQQdTmLpXNAVHESsXwtCkYW-xHJKL-c/edit?usp=sharing Текущий плагин в прикреплении, он добавляет первые 6 пунктов из общего ...
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Здравствуйте, интересует верстка сайта и установка на WP, хотел обсудить стоимость,
сроки и возможности.
- Сейчас есть сайт-лендинг на самописной админкеpisarev-avto.ru , все функции там сейчас практически есть, но я хочу переделать сайт на многостраничный, перенести на wp
- Отправка заявок на почту, телеграм и в амоцрм
- Максимально подробная информация об отправителе,которую можно узнать (откуда с какой страницы пришел, ip адрес и его расположение и тд)
- Возможность блокировки посетителя по ip адресу и по сессии (вроде так, покажу как это сейчас реализовано)
- Установка и грамотная настройка seo плагинов, а также ваши рекомендации по другим полезным плагинам wp и их настройка
- Все страницы на сайте предполагаю сделать "страницами", а записи-статьи (там есть страница как каталог статей - сами статьи будем потом добавлять типа как новости) - "записями" для
удобства
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