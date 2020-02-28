Верстка, установка на WP, настройка

Сайт должен быть написан на актуальной версии Wordpress. После написания сайта нужно подготовить инструкцию по использованию сайта. После сдачи проекта будет нужна поддержка сайта в виде оплачиваемых консультаций/доработок/обновлений модулей и ядра. Функционал нужен текущий как на рабочем сайте ...