Донастроить (починить) фильтр MDTF на Wordpress

На сайте производителя автокомпонентов используется премиальная тема для Wordpress от Salient. Заведены изделия, на основе фильтров MDTF сделан подбор продукции (запчасти) по марке авто. Сначала надо выбрать марку, потом модель. Ниже отобразятся подходящие детали. Фильтр настроен по инструкции, информационное наполнение сделано, но почему-то работает через раз. Но иногда после выбора марки отсутствует поле для выбора модели, хотя они точно есть. Передернешь на другую марку, потом на эту же, поле появляется. В чем дело непонятно, вроде все по документации настроено. Необходимо разобраться в чем дело и исправить. Далее нужна консультация по MDTF.

Возможно сотрудничество на постоянной основе в дальнейшем