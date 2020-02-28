Сайт на Wordpress. С дальнейшей оплачиваемой поддержкой/консультациями

Сайт должен быть написан на актуальной версии Wordpress.

После написания сайта нужно подготовить инструкцию по использованию сайта.

После сдачи проекта будет нужна поддержка сайта в виде оплачиваемых консультаций/доработок/обновлений модулей и ядра.

Функционал нужен текущий как на рабочем сайте brunnen.com.ua.

Дизайн остается, переделывать не нужно.

Нужно сделать на актуальной версии ядра Wordpress и актуальной версии доп.модулей. Особое внимание будет уделяться скорости загрузки страниц сайта.

Частично функционал понятен по самому сайту + во вложении файлы инструкции/импорта.

Дополнительно ниже описан неочевидный функционал.

От вас жду предварительную ориентировочную оценку проекта по стоимости/срокам (оценка будет уточняться после детального ТЗ) и стоимость час/$ по доработкам,консультациям,обновлениям после сдачи проекта.

Импорт товаров.

Прописана логика во вложении в документе "Краткое руководство". Пункт 4 "Импорт".

Импорт партнеров - физические магазины. Прописан функционал через Шаблоны.

Инструкция по импорту во вложении.

Шаблон макетирование тиснение. Постановка задачи во вложении.

Страница https://brunnen.com.ua/online-service-maketirovaniya-tisneniya

Страница-меню «ОНЛАЙН-СЕРВИС МАКЕТИРОВАНИЕ ТИСНЕНИЯ». Важно, чтобы эта страница была на сайте. Так как это преимущества сайта-каталога ежедневников на рынке

Украины.

Функционал. Можно выбрать ежедневник из списка или из поиска по названию или артикулу.

Важно! Можно из админпанели выключать/добавлять модели/типы/обложки/цвета товаров, которые теснятся или не теснятся. Например, альбомы нельзя теснить, также нельзя теснить ежедневники с

цветом Print.

Загрузить свой логотип в png с прозрачным фоном. Важно уточнить максимальный размер в Кб.

Ввести текст для тиснения.

Выбрать шрифт и размер шрифта.

Сделать текст полужирным, подчеркнутым или курсивом.

Выбрать тип тиснения «блинтовое» или фольгой (Золото, Серебро). Важно добавить возможность добавлять тиснение цветной фольгой. Т.е., кроме Золото и Серебро добавлять другие цвета. Ранее было реализовано, в этом году временно отключили.

Кнопки «Сохранить макет», «Сбросить настройки».

Форма заказа тиснения, а также информация о минимальных тиражах.

Возможность добавлять текст на страницу.