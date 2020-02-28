Правки сайта на Wordpress

$60
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки11290 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно внести правки на сайт по примеру с другого сайта:

1)Для него нужно сделать расширенный поиск автомобилей

2)Сделать генерацию pdf карточек автомобилей

3)Создать форму запроса на финансирование (кредит)

Подробности кандидату, срок 2 дня

Пишите опыт, Бюджет фиксирован

WordPress
4 года назад
Random2000
Ларюков 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Доработать плагин

    Добрый день. Необходимо доработать плагин интеграции сайтов на joomla (Joomshopping, Virtuemart) с сервисом emailtools.ru: 1) добавить два новых трека 2) исправить ошибки, которые выдаёт JED Checker Ошибки и трекеры в  https://docs.google.com/document/d/1ASdHjgI7MX4mMQQdTmLpXNAVHESsXwtCkYW-xHJKL-c/edit?usp=sharing Текущий плагин в прикреплении, он добавляет первые 6 пунктов из общего ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на Wordpress. С дальнейшей оплачиваемой поддержкой/консультациями

    Сайт должен быть написан на актуальной версии Wordpress. После написания сайта нужно подготовить инструкцию по использованию сайта. После сдачи проекта будет нужна поддержка сайта в виде оплачиваемых консультаций/доработок/обновлений модулей и ядра. Функционал нужен текущий как на рабочем сайте ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Wordpress сайт

    Сайт для документов. На вордпрессе  [list][*]Не пускать на сайт без авторизации (переброска на авторизацию вордпресса)[*]После авторизации страница показа всех документов (сортировка по дате)[*](РИСУНОК 1)[*]Сайт на всю ширину экрана растягивается[*]Верхнее меню (логотип, поиск, реквизиты, пользователи и справа ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Донастроить (починить) фильтр MDTF на Wordpress

    На сайте производителя автокомпонентов используется премиальная тема для Wordpress от Salient. Заведены изделия, на основе фильтров MDTF сделан подбор продукции (запчасти) по марке авто. Сначала надо выбрать марку, потом модель. Ниже отобразятся подходящие детали. Фильтр ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Починить админку Joomla 2.5

    Долго не трогали сайт. Теперь при попытке войти в админку, вместо окна логина выдает 500 ошибку Обнаружена ошибка.500 JHtml bootstrap not found. Надо починить админку и проверить на битость файлы. Пишите пожалуйста стоимость и сроки Спасибо

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разрешить конфликт плагинов

    Я хочу использовать плагин для галерей, который ломается при использовании lazy load. Альтернатив этому плагину для меня нет. Мне необходимо решить проблему и сделать так, чтобы галереи работали корректно при включенной функции lazy load, которая ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад