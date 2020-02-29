Доработать плагин

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок387 просмотров
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Добрый день.

Необходимо доработать плагин интеграции сайтов на joomla (Joomshopping, Virtuemart) с сервисом emailtools.ru:

1) добавить два новых трека

2) исправить ошибки, которые выдаёт JED Checker

Ошибки и трекеры в 

https://docs.google.com/document/d/1ASdHjgI7MX4mMQQdTmLpXNAVHESsXwtCkYW-xHJKL-c/edit?usp=sharing

Текущий плагин в прикреплении, он добавляет первые 6 пунктов из общего т.з. на интеграцию https://docs.google.com/document/d/1C53oFp7dZu1BXdprSRO4ycVR9ZqLq4M4p_pR39dp3pM/edit?usp=sharing

id в первом пункте уникальный для каждого пользователя

4 года назад
cheryukin
Дмитрий 
40 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад