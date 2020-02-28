Привести сайт в порядок

Необходимо перенести сайт на другой хостинг движок webasyst
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить несколько задач по исправлению ошибок на сайте
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1AS5WO2tJToDCvU57n5tdMipJGagHZtckd2Ic1sdbvvg/edit?usp=sharing
Сроки 2-3 дня.
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