Привести сайт в порядок

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка306 просмотров
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Нужно выполнить несколько задач по исправлению ошибок на сайте

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1AS5WO2tJToDCvU57n5tdMipJGagHZtckd2Ic1sdbvvg/edit?usp=sharing

Сроки 2-3 дня.

4 года назад
sorochan
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад