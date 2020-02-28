Блог на WordPress

Здравствуйте, интересует верстка сайта и установка на WP, хотел обсудить стоимость, сроки и возможности.[list][*]Сейчас есть сайт-лендинг на самописной админкеpisarev-avto.ru , все функции там сейчас практически есть, но я хочу переделать сайт на многостраничный, перенести на wp[*]Отправка заявок ...