Блог на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка226 просмотров
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Есть сайт посаженный на wp, надо посредствам бесплатных лиценз. плагинов организовать блог, чтобы были страницы и возможность давать ссылку на конкретную статью. Под статьями комментарии, авторизация через соц.сети 

WordPress
4 года назад
Slonov_Boris
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад