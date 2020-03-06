Работа с БД на ModX

$68
Системы управления (CMS)Завершен10 заявок660 просмотров
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Всё укажу при выборе исполнителя.  Нужно поработать с базой данной данной cms. Скину исполнителю ТЗ.

MODX
4 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$68
1 день
Отличная работа. Ответственный специалист, знает своё дело.
Заказчика рекомендую. Четкое ТЗ, всегда на связи, оплата вовремя.
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