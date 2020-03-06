Работа с БД на ModX

Приветствую. Интересует создание шаблона Joomla 3.9.15 с верстки: [url=http://testimwork4.maxseemtemplate.s-host.net/]http://testimwork4.maxseemtemplate.s-host.net/[/url] Один в один не ожидается (блоки могут выглядеть иначе). Приветствуется внедрение функционала (пишите, во что сколько обойдется). К рассмотрению принимаются только окончательные заявки с определенным бюджетом. Остальные, без конкретики, сразу отклоняю. Примите к сведенью, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всё укажу при выборе исполнителя. Нужно поработать с базой данной данной cms. Скину исполнителю ТЗ.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
еобходимо сделать аналог шаблона для CMS Wordpress на основе сайта [url=https://clck.ru/MKANW]https://clck.ru/MKANW[/url]. Что нужно: 1. Сайт с такими страницами: - Главная [url=https://pdalife.info/devices]https://pdalife.info/devices[/url] - Рубрики [url=https://pdalife.info/devices/phones]https://pdalife.info/devices/phones[/url] (Товары добавляются в рамках простых записей Wordpress) - Страница полной записи [url=https://pdalife.info/realme-xt-13087.html]https://pdalife.info/realme-xt-13087.html[/url] (Фото, характеристики добавляются с использованием произвольных полей через плагин Advanced ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Сайт сделан на самописе. Задача пересадить на WP - перенести верстку + адаптив, контент, мета-теги, урлы, в общем, сохранив структура сайта. Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и срокиСистемы управления (CMS)15 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Добрый день Сайт magarifrt.ru . Раньше сайт был на двух языках. Выключили один язык, но осталась проблема: [url=http://kukmor-medrese.magarifrt.ru/]http://kukmor-medrese.magarifrt.ru/[/url] Почему то там все на татарском, и верхнего меню не видно. верхнее меню как на [url=http://almet-medrese.magarifrt.ru/]http://almet-medrese.magarifrt.ru/[/url] должно быть и все на русском должно ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Требуется сделать доработки на сайте спецтехники. Движок wordpress. 1. Проверить архитектуру рубрик и засписей на сайте. При необходимости удалить дублирующиеся рублики, но с сохранением всех записей. Так же нужно добавить новые рубрики: - Автогидроподъёмники КАМАЗ; - ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Высокий процент «Брошенных корзин», нужна настройка и оптимизацияСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт4 года назад
Необходимо натянуть верстку из 7 уникальных страниц к CMS (Wordpress/modX/Joomla) и подключить к Mysql. При успешном завершении проекта возможны повторные заказыСистемы управления (CMS)15 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо подключить платежную систему Tranzzo к магазину на Shopify. готовых решений нет . есть только api tranzzo [url=https://cdn.tranzzo.com/tranzzo-api/index.html#introduction]https://cdn.tranzzo.com/tranzzo-api/index.html#introduction[/url] / опыт подключение платежек к Shopify обязателен.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
всем привет есть глюки в способах доставки в корзине при оформлении заказа возникают проблемы в блоке доставка, а именно: выбираем, например, курьер. заполняем все остальное, заказ отправляется, но выбранный способ доставки меняется чаще всего на «почта россии», ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт посаженный на wp, надо посредствам бесплатных лиценз. плагинов организовать блог, чтобы были страницы и возможность давать ссылку на конкретную статью. Под статьями комментарии, авторизация через соц.сетиСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад