Требуется доработка сайта на Битрикс

Всё укажу при выборе исполнителя. Нужно поработать с базой данной данной cms. Скину исполнителю ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо исправить ряд недоработок на сайте тур-оператора.
Основная проблема с созданием/обновлением торговых предложений.
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