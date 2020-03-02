Правки на сайте Вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок367 просмотров
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Для джуниора WP

Есть несколько правок на сайте ВП.

Опыт работы не менее 2 лет.

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4 года назад
swdesign16
Артур 
37 летПольша
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
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