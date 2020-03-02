Правки на сайте Вордпресс

Добрый день Сайт magarifrt.ru . Раньше сайт был на двух языках. Выключили один язык, но осталась проблема: [url=http://kukmor-medrese.magarifrt.ru/]http://kukmor-medrese.magarifrt.ru/[/url] Почему то там все на татарском, и верхнего меню не видно. верхнее меню как на [url=http://almet-medrese.magarifrt.ru/]http://almet-medrese.magarifrt.ru/[/url] должно быть и все на русском должно ...