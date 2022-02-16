Натянуть верстку на CMS

Системы управления (CMS)Завершен28 заявок529 просмотров
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Необходимо интегрировать верстку на cms.

Бюджет, сроки и cms укажите в заявке.

Примеры свёрстанных страниц:

http://masterkonditer.com/

http://masterkonditer.com/catalog.html

http://masterkonditer.com/product.html

http://masterkonditer.com/basket.html

3 года назад
Igor_X
Игорь 
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ZaAz
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$130
5 дней
Всё отлично
Все хорошо