Правки шаблона в 1С Битрикс

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки238 просмотров
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Необходимо поправить компонент в шаблоне, а именно "SECTION_CODE_PATH" (путь из всех разделов до текущего). Более подробное ТЗ в ЛС.

4 года назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
_nikodim
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
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