Интеграция лендинга с CRM системами и мессенджерами

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки285 просмотров
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Ищу исполнителя, который может произвести интеграцию со всеми известными CRM-системами и мессенджерами с данным сайтом: https://goproducti.com/page/9441f17c3975ed5c65073a410b71b0bd65eb9854/

Интеграция с CRM-системой

- Битрикс24

- RetailCRM

- amoCRM

- Мегаплан

- LP CRM

- FreshOffice

- Свой вариант

Интеграция (для заявок) с:

- Телеграм

- What's App

- Viber

- Gmail/Mail/Yandex почта

- Свой вариант

4 года назад
guest_15827346357321
4 года в сервисе
Был
3 года назад