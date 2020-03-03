Интеграция лендинга с CRM системами и мессенджерами

Нужно отладить Visual Composer в WordPress. Да и вообще нужен спец по WordPress. Проектов много. Регулярно будет работа. Поэтому важны кроме компетенции, адекватность и хорошая коммуникация. Ситуация такая: Есть страница например https://www.talantam.com/organizaciya-meropriyatiy/ Она была отредактирована, то есть обновили контент (фото, ...