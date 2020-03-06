Изменения на сайте

$25
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка188 просмотров
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Нужно иметь возможность включать и выключать все блоки и все разделы на сайте на всех страницах.

4 года назад
Akrosom21
Максим 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alexforever1808
Алексей 
36 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$25
1 день
WMZ
Все сделано хорошо и вовремя. Спасибо
Все отлично. Благодарю за сотрудничество.
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