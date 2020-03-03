Поменять сеттинги AllVideos - JoomlaWorks на джумле

$25
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка195 просмотров
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1) этот плагин умеет работать и с ютутбом и с вимео. сейчаc он запрограмирован так что работает только с вимео. надо переделать чтобы работал под ютуб. сайт - selfwebinar.com

2)убрать вот эту страницу (https://selfwebinar.com/besplatnoe) мне еще надо показать как она убирается.

Joomla
4 года назад
xtrasns
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад