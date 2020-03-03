Поменять сеттинги AllVideos - JoomlaWorks на джумле

1) этот плагин умеет работать и с ютутбом и с вимео. сейчаc он запрограмирован так что работает только с вимео. надо переделать чтобы работал под ютуб. сайт - selfwebinar.com

2)убрать вот эту страницу (https://selfwebinar.com/besplatnoe) мне еще надо показать как она убирается.