Собрать проект на WP + API

Есть сайт с билетами на концерты. Этот сайт даст доступ к своему API, после чего нужно настроить работу с их API. Сам сайт будет работать на Wordpress, шаблон уже имеется, нужен только человек, который все настроит.

Также уже есть бесплатный плагин по билетам: https://ru.wordpress.org/plugins/stageshow/

который следует совместить работу с API сайта, куда будем передавать данные о купленных билетах.

То есть что нужно:

- чтобы сайт наполнялся всеми концертами с главного сайта;

- при заказе билета на событие обменивался данными с главным сайтом;

- чтобы работало это все вместе с плагином https://ru.wordpress.org/plugins/stageshow/

P.s Читайте инструкцию по API, которая в закрепе. Конечно, если вы считаете, что можете реализовать это все более удобным способом, то жду предложений.

В заявках указывайте стоимость и сроки выполнения.