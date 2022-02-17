Собрать проект на WP + API

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки281 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт с билетами на концерты. Этот сайт даст доступ к своему API, после чего нужно настроить работу с их API. Сам сайт будет работать на Wordpress, шаблон уже имеется, нужен только человек, который все настроит.

Также уже есть бесплатный плагин по билетам: https://ru.wordpress.org/plugins/stageshow/

который следует совместить работу с API сайта, куда будем передавать данные о купленных билетах.

То есть что нужно:

- чтобы сайт наполнялся всеми концертами с главного сайта;

- при заказе билета на событие обменивался данными с главным сайтом;

- чтобы работало это все вместе с плагином https://ru.wordpress.org/plugins/stageshow/

P.s Читайте инструкцию по API, которая в закрепе. Конечно, если вы считаете, что можете реализовать это все более удобным способом, то жду предложений.

В заявках указывайте стоимость и сроки выполнения.

4 года назад
mark-klimov
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
peretc001
Игорь 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$155
3 дня
Все хорошо.
Интересный проект, адекватный заказчик, приятно было поработать. Рекомедую!