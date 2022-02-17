Собрать проект на WP + API

Поставить карту на страницу сайта на битриксе карту. Карта есть в psd. На ней обозначены дома. Итого, необходимо: [list=1][*]Поставить на страницу сайта карту (jpg).[*]Дома на карте (1,2,3,4,5) здесь кликабельными, при клике на них будет идти подмотка к описанию ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт с билетами на концерты. Этот сайт даст доступ к своему API, после чего нужно настроить работу с их API. Сам сайт будет работать на Wordpress, шаблон уже имеется, нужен только человек, который все настроит.
Также уже есть бесплатный плагин по билетам: https://ru.wordpress.org/plugins/stageshow/
который следует совместить работу с API сайта, куда будем передавать данные о купленных билетах.
То есть что нужно:
- чтобы сайт наполнялся всеми концертами с главного сайта;
- при заказе билета на событие обменивался данными с главным сайтом;
- чтобы работало это все вместе с плагином https://ru.wordpress.org/plugins/stageshow/
P.s Читайте инструкцию по API, которая в закрепе. Конечно, если вы считаете, что можете реализовать это все более удобным способом, то жду предложений.
В заявках указывайте стоимость и сроки выполнения.
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