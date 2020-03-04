Поставить на страницу сайта (битрикс) карту с кликабельными элементами

1) этот плагин умеет работать и с ютутбом и с вимео. сейчаc он запрограмирован так что работает только с вимео. надо переделать чтобы работал под ютуб. сайт - selfwebinar.com 2)убрать вот эту страницу ([url=https://selfwebinar.com/besplatnoe]https://selfwebinar.com/besplatnoe[/url]) мне еще ...