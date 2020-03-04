Поставить на страницу сайта (битрикс) карту с кликабельными элементами

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок222 просмотра
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Поставить карту на страницу сайта на битриксе карту.

Карта есть в psd. На ней обозначены дома.

Итого, необходимо:

  • Поставить на страницу сайта карту (jpg).
  • Дома на карте (1,2,3,4,5) здесь кликабельными, при клике на них будет идти подмотка к описанию каждого дома с фото ниже на странице. Только чтобы видно было на карте, что они кликабельные. Либо просто на них кликаешь, либо при клике на них всплывает окно с кнопкой узнать подробнее и подмотка с кнопки к описанию ниже.
4 года назад
fedorovao
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
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