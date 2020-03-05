Настроить распределение сделок в AMO CRM

Здравствуйте.

1. В amo есть пользователи: руководитель (администратор), менеджер 1, менеджер 2 и т.д.

2. Заявки в Сделки поступают из разных городов, к примеру Казань, Екатеринбург, Москва и т.д.

Поступают из своих групп ВК, из своих сайтов.

Задача: автоматически распределять город отдельному менеджеру.

Например: Казань-менеджер1, Екат-менеджер2 и т.д. Сделки друг-друга они не должны

видеть, а админстратор (руководитель) должен видеть все.

Бюджет поставил просто так, можно обсуждать.

p.s.

Пища для размышления от суппорта амо

>>

Здравствуйте. Распределение по менеджерам возможно реализовать , если :

1. разные источники( например с одного источника идет Казань, со второго источника -Нижний Новгород)

2. разные воронки( если разные источники )

Если Руководитель имеет права администратора , то он будет видеть все сделки. Если нет, то такой возможности настроить нет.