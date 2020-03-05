Исправить ошибку 404 на Вордпресс сайте

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок250 просмотров
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Здравствуйте, есть сайт на Вордпрессе: 

﻿http://gramarmarmi.it/

Все страницы, кроме главной выкидывает в 404 ошибку, хотя они опубликованы.

Кто сможет решить проблему быстро и качественно - прошу оставить заявку с вашей ценой.

4 года назад
yevhen_lysenko
Евгений 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$5
1 день
Хороший и порядочный исполнитель. Задача была решена в течении 15 минут после начала диалога. Скорость впечатлила, а главное с хорошим качеством. Абсолютно рекомендую Алексея к сотрудничеству.
Все хорошо. По задаче все понятно, все нужные доступы были предоставлены и быстрая проверка. Приятно работать с Евгением. Мои рекомендации. Ответственный и порядочный заказчик!
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