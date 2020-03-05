Правка шаблона Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок191 просмотр
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Нужна правка шаблона Wordpress, тема Masterstudy.

1. Вывести 2 телефонных номера в хедере и контакте (в настройках темы можно только 1 задать)

https://test.3ton.by/kontakty/

https://c2n.me/46iCn8v.png 

https://c2n.me/46iCdfF.png

2. Сделать эти телефонные номера кликабельными. (в настройках темы нельзя задать ссылку)

Также в футере.

https://c2n.me/46iCgrl.png

WordPress
4 года назад
sil_rain
31 годПольша
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$5
1 день
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