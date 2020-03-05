Агрегатор RSS новостей на wordpress

Нужно сделать агрегатор новостей, которей будут собираться с RSS источников и объединятся модератором вручную.

Отзовитесь у кого есть опыт.

Есть ряд нюансов: рейтинг RSS источников, ручная настройка подборки новостей по одной теме и другие.

краткое описание в приложении.