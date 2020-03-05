Доработать тему Bootstrap на Drupal 8

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки338 просмотров
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Разрабатывается сайт на Drupal 8. На сайте будет использоваться тема Bootstrap с некоторыми доработками. Там необходимо добавить несколько блоков в хедер (над меню), создать 3 типа форм с модулем Webform и доработать стиль футера.

ТЗ по запросу

BootstrapDrupal
4 года назад
AnastasiyaGr
Анастасия 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
год назад
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