Сверстать лендинг на Элементоре или настроить шаблон на Вордпрессе

Здравствуйте! Нам нужен разработчик, который хорошо разбирается с Элементором, Bakery Page Builder и может настроить шаблон на Вордпрессе. У нас веб-студия, и часто требуется помощь разработчика, так как наша команда не справляется с объемом. Поэтому это не одноразовый заказ. Будут еще.

Напишите, кто готов принимать время от времени заказы по разработке. А также оцените по срокам и стоимости данный лендинг: olegmukom.ru/sites/viza/ Назовите для двух случаев: если разрабатывать с нуля по макету на Элементоре и если настраивать готовый шаблон. Анти-бот: 1+1