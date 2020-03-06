Сверстать лендинг на Элементоре или настроить шаблон на Вордпрессе

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок232 просмотра
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Здравствуйте! Нам нужен разработчик, который хорошо разбирается с Элементором, Bakery Page Builder и может настроить шаблон на Вордпрессе. У нас веб-студия, и часто требуется помощь разработчика, так как наша команда не справляется с объемом. Поэтому это не одноразовый заказ. Будут еще.

Напишите, кто готов принимать время от времени заказы по разработке. А также оцените по срокам и стоимости данный лендинг: olegmukom.ru/sites/viza/ Назовите для двух случаев: если разрабатывать с нуля по макету на Элементоре и если настраивать готовый шаблон. Анти-бот: 1+1

4 года назад
guest_15829102821908
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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