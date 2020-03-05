Поправить слайдер

Нужно сделать агрегатор новостей, которей будут собираться с RSS источников и объединятся модератором вручную. Отзовитесь у кого есть опыт. Есть ряд нюансов: рейтинг RSS источников, ручная настройка подборки новостей по одной теме и другие. краткое описание в приложении.