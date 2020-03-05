Поправить слайдер

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок179 просмотров
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Поправить слайдер   CMS Wordpress

http://fdrt.chpn.studio 

Слайдер Лагает и слипает при перелистывание 

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4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад