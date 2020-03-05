Сейчас на сайте слишком "простой" дизайн. Нужно установить нормальную тему (может быть у вас есть платная), чтобы сайт выглядел "престижно".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна разработка сайта задание в приложение
Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам
Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам
Заранее говорю спасибо вам за ваш отклик :
1. Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
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