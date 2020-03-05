Нужна разработка сайта

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна разработка сайта  задание в приложение 

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

Заранее говорю спасибо вам за ваш отклик : 

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
  • Похожие заказы

  • Доработать тему Bootstrap на Drupal 8

    Разрабатывается сайт на Drupal 8. На сайте будет использоваться тема Bootstrap с некоторыми доработками. Там необходимо добавить несколько блоков в хедер (над меню), создать 3 типа форм с модулем Webform и доработать стиль футера. ТЗ по запросу

    BootstrapDrupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно наладить работу сайта по доставки еды - WP-WOOcomerce

    Есть сайт доставки еды, после несанкционированного взлома есть ряд проблем связанных с  - отображением сайта, которые нужно поправить, или в случае обнаружения новых багов - пофиксить. - функциями сайта - не корректно работает раздел Акций, и т.д - ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Поправить слайдер

    [url=http://fdrt.chpn.studio/]Поправить слайдер   CMS Wordpress [/url]http://fdrt.chpn.studio  Слайдер Лагает и слипает при перелистывание  Бюджет до 1000 рублей сроки пару часов!

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Синхронизация сайта с 1С

    $150

    Добрый день! Нужно настроить синхронизацию сайта на DIAFAN.CMS.  Сейчас работает синхронизация со стандартным модулем выгрузки 1С, но не выгружаются остатки по городам.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенос сайта с самописного движка на WP с сохранением функционала

    Есть довольно объемный сайт - кулинарные рецепты, около 2000 страниц. БД MySQL.  Нужно перенести его с самописного движка на WordPress с сохранением шаблона, структуры url, комментариями. Сайт не является обычным статейником. Есть функционал регистрации пользователей, есть рецепты, ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Агрегатор RSS новостей на wordpress

    Нужно сделать агрегатор новостей, которей будут собираться с RSS источников и объединятся модератором вручную.  Отзовитесь у кого есть опыт.  Есть ряд нюансов: рейтинг RSS источников, ручная настройка подборки новостей по одной теме и другие. краткое описание в приложении.

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить ошибку 404 на Вордпресс сайте

    Здравствуйте, есть сайт на Вордпрессе:  ﻿[url=http://gramarmarmi.it/]http://gramarmarmi.it/ [/url]Все страницы, кроме главной выкидывает в 404 ошибку, хотя они опубликованы. Кто сможет решить проблему быстро и качественно - прошу оставить заявку с вашей ценой.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Правка шаблона Wordpress

    Нужна правка шаблона Wordpress, тема Masterstudy. 1. Вывести 2 телефонных номера в хедере и контакте (в настройках темы можно только 1 задать) [url=https://test.3ton.by/kontakty/]https://test.3ton.by/kontakty/[/url] [url=https://c2n.me/46iCn8v.png]https://c2n.me/46iCn8v.png[/url]  [url=https://c2n.me/46iCdfF.png]https://c2n.me/46iCdfF.png[/url] 2. Сделать эти телефонные номера кликабельными. (в настройках темы нельзя задать ссылку) Также в футере. [url=https://c2n.me/46iCgrl.png]https://c2n.me/46iCgrl.png[/url]

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад