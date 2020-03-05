Нужно наладить работу сайта по доставки еды - WP-WOOcomerce

Есть сайт доставки еды, после несанкционированного взлома есть ряд проблем связанных с

- отображением сайта, которые нужно поправить, или в случае обнаружения новых багов - пофиксить.

- функциями сайта - не корректно работает раздел Акций, и т.д

- некоторые заказы, приходят не на ту почту, или не приходят вообще

- не корректно отображается банер.

Нужен разработчик под конкретные задачи, который дружит со временем, не пропадает со связи.