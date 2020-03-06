Необходимо обновить сайт с Evolution 1.4.0 до 2.0.1

В данный момент есть сайт на Evolution 1.4.0 (бывший modx evo). Его необходимо обновить до последней версии (в данный момент - 2.0.1).

Те, кто не юзал данную систему управления прошу НЕ БЕСПОКОИТЬ!

Нужен действительно специалист, который ЗНАЕТ MODX И EVOLUTION!!

Так как при попытках обычного обновления через админку и обновлением (перезалитием файлов по ФТП) возникают различные ошибки.

Еще раз - не тратьте ни мое, ни свое время, если в этой теме никогда не варились...