Необходимо обновить сайт с Evolution 1.4.0 до 2.0.1

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка220 просмотров
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В данный момент есть сайт на  Evolution 1.4.0 (бывший modx evo). Его необходимо обновить до последней версии (в данный момент - 2.0.1).

Те, кто не юзал данную систему управления прошу НЕ БЕСПОКОИТЬ!

Нужен действительно специалист, который ЗНАЕТ MODX И EVOLUTION!!

Так как при попытках обычного обновления через админку и обновлением (перезалитием файлов по ФТП) возникают различные ошибки.

Еще раз - не тратьте ни мое, ни свое время, если в этой теме никогда не варились...

4 года назад
AlexT-777
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад