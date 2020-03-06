Разрабатывается сайт на Drupal 8. На сайте будет использоваться тема Bootstrap с некоторыми доработками. Там необходимо добавить несколько блоков в хедер (над меню), создать 3 типа форм с модулем Webform и доработать стиль футера. ТЗ по запросу
Необходимо обновить сайт с Evolution 1.4.0 до 2.0.1
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В данный момент есть сайт на Evolution 1.4.0 (бывший modx evo). Его необходимо обновить до последней версии (в данный момент - 2.0.1).
Те, кто не юзал данную систему управления прошу НЕ БЕСПОКОИТЬ!
Нужен действительно специалист, который ЗНАЕТ MODX И EVOLUTION!!
Так как при попытках обычного обновления через админку и обновлением (перезалитием файлов по ФТП) возникают различные ошибки.
Еще раз - не тратьте ни мое, ни свое время, если в этой теме никогда не варились...
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