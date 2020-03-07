Пофиксить баги на сайте пиццерии (WP)

$15
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки306 просмотров
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- полетели стили некоторых страниц, нужно восстановить

- почистить кеш от залогиненого пользователя

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- восстановить раздел с вакансиями 

бекап сайта есть.

4 года назад
PSHKN
Антон 
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$20
1 день
Задачу закрыли качественно, оперативно, со связью всё впорядке, что редкость для работы с удаленными сотрудниками. Проблем в исполнении не было, общий язык нашли быстро. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, оперативность в ответах даже несмотря на позднее время суток, быстрая оплата. С человеком приятно иметь дело. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую