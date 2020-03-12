Перевести шаблон в Опенкарте на руский

$20
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки275 просмотров
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Загрузили шаблон а он частично на английском языке, нужно настроить на руский меню, и все визуальные части www.redhotdot.com.ua

4 года назад
Rammstein20
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nikwhoa
Никита 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$20
2 дня
Рекомендую как специалиста, задачу выполнил во время, все коректно, все работает, убирали английский и ровняли карточку товара, как все выгядет можете посмотреть тут www.redhotdot.com.ua
Евгений хороший заказчик, спасибо за сотрудничество!