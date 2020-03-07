Загрузить данные из excel в DLE

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок318 просмотров
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Есть данные в exels, нужно выгрузить их на сайт CMS DLE.

4 года назад
Artvisionkz
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
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