Загрузить данные из excel в DLE

Интернет Магазин на WordPress +Woocommerce Есть 2 главные категории Он и Она, и в каждой ещё подкатегории. Нужно сделать плагином доработку: Если товар находится сразу в 2х подкатегориях пунктов Он, Она, то возможность загрузки разных картинок и ...
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Есть данные в exels, нужно выгрузить их на сайт CMS DLE.
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