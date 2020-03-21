Правки по Opencart 2.3

Есть сайт, написанный на Opencart 2.3.0.2 с установленной темой Basel.(http://preview.themeforest.net/item/basel-ajax-driven-opencart-theme/full_screen_preview/20199321)

Сайт: knushop.com.ua

Необходимо сделать несколько правок по сайту (и визуальные, и функциональные).

Список правок (более детально в PDF во вложении):

1. Поменять размеры и отступы кнопок в корзине

2. Добавить кнопку корзины

3. Поменять логику работы "оформление заказа" и уставить модуль отделений Новой Почты

4. Добавить в шапку сайта ссылки на соц.сети

5. Поменять логику кнопок в карточке товара

6. Поменять в футере график работы

Прошу уточнить в предложении какой модуль Новой Почты вы планируете устанавливать (бесплатный/платный/собственная разработка с сайта Новой Почты). По сути - из функционала нужна только возможность подтягивать справочник отделений (и чтобы они обновлялись)

Так же прошу уточнить условия оплаты и сроки.