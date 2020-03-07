Дописать новый функционал для админки Мелдониум

Дописать новый функционал и отредактировать старый для админки Мелдониум на лендинг с сохранением всех основных функций, не затронутых в ТЗ. (основной функционал на vue.js прогнали через обусфактор).

Сделать ТЗ до 9 марта (не включительно)

Основная задача: дописать админку для лендинга с учетом пунктов ТЗ с целью вставки её на каждый лендинг под ключ (без дополнительного редактирования кода, чтобы можно было скопировать админку на каждый лендинг и она полностью работала).

Что я предоставлю к ТЗ после предварительного выбора исполнителя:

Саму админку с файлами

Ещё одну админку с файлами, которая может помочь

Подробности ТЗ Вы можете найти в файле ниже.