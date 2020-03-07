Разработка сайта CMS Wordpress Нужна разработка сайта задание в приложение

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

Заранее говорю спасибо вам за ваш отклик :

1. Сроки

2. Бюджет

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу

5. Вопросы по проекту