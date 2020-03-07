Разработка сайта CMS Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки271 просмотр
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Разработка сайта CMS Wordpress Нужна разработка сайта  задание в приложение 

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

Заранее говорю спасибо вам за ваш отклик : 

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

WordPress
4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
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