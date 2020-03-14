Установка ssl сертификата

Сайт koleinikova.com

joomla

хостинг sweb

установка платного сертификата

изменить внутренние ссылки на сайте

Измените протокол HTTP на HTTPS в следующих случаях:

ссылки на внутренние страницы;

ссылки на внутренние файлы (CSS-стили, JavaScript-библиотеки, изображения и т. д.);

ссылки в файле Sitemap;

ссылка на Sitemap в файле robots.txt;

Если на сайте есть ссылки или рекламные блоки, которые ведут на использующие протокол HTTP ресурсы, то системы веб-аналитики

могут не посчитать ваш сайт источником переходов. Чтобы источник

определился правильно, добавьте метатег referrer в HTML-код страниц:

Установите редирект или укажите канонические адреса РедиректДля перенаправления используйте редирект с HTTP-кодом 301. Подробнее см. в разделе Переезд сайта.Канонический адресВ HTML-код или в HTTP-заголовок каждой страницы старого сайта добавьте ссылку на аналогичную страницу нового с атрибутом rel="canonical".