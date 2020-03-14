Установка ssl сертификата

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки285 просмотров
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Сайт koleinikova.com

joomla

хостинг sweb

установка платного сертификата

изменить внутренние ссылки на сайте

Измените протокол HTTP на HTTPS в следующих случаях:

  • ссылки на внутренние страницы;
  • ссылки на внутренние файлы (CSS-стили, JavaScript-библиотеки, изображения и т. д.);
  • ссылки в файле Sitemap;
  • ссылка на Sitemap в файле robots.txt;
Если на сайте есть ссылки или рекламные блоки, которые ведут на использующие протокол HTTP ресурсы, то системы веб-аналитики

могут не посчитать ваш сайт источником переходов. Чтобы источник

определился правильно, добавьте метатег referrer в HTML-код страниц:

Установите редирект или укажите канонические адреса РедиректДля перенаправления используйте редирект с HTTP-кодом 301. Подробнее см. в разделе Переезд сайта.Канонический адресВ HTML-код или в HTTP-заголовок каждой страницы старого сайта добавьте ссылку на аналогичную страницу нового с атрибутом rel="canonical".

4 года назад
AnnaManager
Анна 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Satirik89
Роман 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$8
1 день
Спасибо
Спасибо!