Установка ssl сертификата

Загрузили шаблон а он частично на английском языке, нужно настроить на руский меню, и все визуальные части www.redhotdot.com.ua
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Сайт koleinikova.com
joomla
хостинг sweb
установка платного сертификата
изменить внутренние ссылки на сайте
Измените протокол HTTP на HTTPS в следующих случаях:
- ссылки на внутренние страницы;
- ссылки на внутренние файлы (CSS-стили, JavaScript-библиотеки, изображения и т. д.);
- ссылки в файле Sitemap;
- ссылка на Sitemap в файле robots.txt;
могут не посчитать ваш сайт источником переходов. Чтобы источник
определился правильно, добавьте метатег referrer в HTML-код страниц:
Установите редирект или укажите канонические адреса РедиректДля перенаправления используйте редирект с HTTP-кодом 301. Подробнее см. в разделе Переезд сайта.Канонический адресВ HTML-код или в HTTP-заголовок каждой страницы старого сайта добавьте ссылку на аналогичную страницу нового с атрибутом rel="canonical".
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