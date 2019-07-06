Сверстать главную страницу сайта

Есть дизайн главной страницы сайта в десктоп и мобильной версии. Нужно сверстать в bootstrap 4.

• Шапка. Корректное отображение на мобильных устройствах

• Слайдер с рекламными акциями. На мобильных должно хорошо маштабироваться.

• Блок наиболее популярных программ

◦ Наименование (должно быть выравнено по высоте вне зависимости от количества строк наименования)

просьба сразу указывать цену. Предпочтение при оплате по безналу на юридическое лицо.