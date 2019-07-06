Сверстать главную страницу сайта

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Завершен26 заявок304 просмотра

Есть дизайн главной страницы сайта в десктоп и мобильной версии. Нужно сверстать в bootstrap 4.

 • Шапка. Корректное отображение на мобильных устройствах

    • Слайдер с рекламными акциями. На мобильных должно хорошо маштабироваться.

    • Блок наиболее популярных программ

        ◦ Наименование (должно быть выравнено по высоте вне зависимости от количества строк наименования)

просьба сразу указывать цену. Предпочтение при оплате по безналу на юридическое лицо.

Bootstrap
6 лет назад
goodleon69
Леонид 
54 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

peretc001
Игорь 
41 год
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Все нормально! Цена адекватная, сроки реальные, качество хорошее.
Задача ясна, оплата вовремя, благодарю за заказ! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

peretc001
Игорь 
41 год
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 лет назад