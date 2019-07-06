По макету psd и прототипу выполнить верстку страниц 11 страниц сайта. Полное ТЗ вышлю по запросу. Базовые требования · Верстка должна полностью соответствовать дизайну сайта. · Крайне важно, чтобы сайт загружался быстрее, ...
Сверстать главную страницу сайта
Есть дизайн главной страницы сайта в десктоп и мобильной версии. Нужно сверстать в bootstrap 4.
• Шапка. Корректное отображение на мобильных устройствах
• Слайдер с рекламными акциями. На мобильных должно хорошо маштабироваться.
• Блок наиболее популярных программ
◦ Наименование (должно быть выравнено по высоте вне зависимости от количества строк наименования)
просьба сразу указывать цену. Предпочтение при оплате по безналу на юридическое лицо.
Выбранный исполнитель
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